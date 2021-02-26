В Шахтере впервые прокомментировали жеребьевки Лиги Европы: "горняки" сыграют с Ромой
Донецкий Шахтер сыграет с итальянской Ромой в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. В донецком клубе впервые прокомментировали жеребьевки Лиги Европы.
Источник:Tribuna.com
Рома – очень сильный соперник
Рому возглавляет бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека. Португалец впервые сыграет во главе Ромы против дончан. Лидер Шахтера Сергей Кривцов рад, что встретится с бывшим наставником.
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Хорошее впечатление. Конечно, Рома – очень сильный соперник. Радует, что увидимся с бывшим тренером, посмотрим на себя в игре с такой командой, как Рома,
– сказал Кривцов.
Защитник Шахтера признался, что никто из футболистов Шахтера перед жеребьевкой не думал, что команде предстоит сыграть с Ромой.
Вместе с тем, Кривцов считает, что никакого подтекста в матче Рома – Шахтер не будет. Кроме Фонсеки, в Роме выступает Генрих Мхитарян – бывший игрок "горняков".
"Думаю, как и у нас будет настроение выиграть в Ромы, пройти дальше. У Фонсеки будет тоже желание пройти дальше. Думаю, никакого подтекста не будет", – отметил футболист.
Дай бог с Динамо дальше встретимся
В 1/8 финала сыграет и киевское Динамо, которое встретится с испанским Вильярреалом. Кривцов признался, что не хотел встречи с киевлянами.
"Наверное, больше не хотел. Дай бог, может, дальше встретимся", – отметил футболист.
В завершение Кривцов сказал, что не активно следит за выступлениями Ромы. Впрочем, он сказал, что "волки" исповедуют атакующий футбол.
Шахтер – Рома: статистика
- Пути команд пересекались в трех еврокубковых сезонах.
- Впервые Рома и Шахтер встретились на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2006/2006. Матч в Риме завершился разгромной победой итальянцев 4:0. В ответном матче "горняки" получили победу 1:0.
- Второй раз команды встретились на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2010/2011. Шахтер прошел итальянцев, одержав победы в двух матчах с общим счетом 6:2.
- В сезоне 2017/2018 Шахтер и Рома снова встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда под руководством Фонсеки Шахтер выиграл домашний матч 2:1, но проиграл на выезде 1:0 и вылетел из турнира.
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