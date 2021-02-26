Донецкий Шахтер сыграет с итальянской Ромой в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. В донецком клубе впервые прокомментировали жеребьевки Лиги Европы.

Рома – очень сильный соперник

Рому возглавляет бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека. Португалец впервые сыграет во главе Ромы против дончан. Лидер Шахтера Сергей Кривцов рад, что встретится с бывшим наставником.

К теме Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: результаты и все пары

Хорошее впечатление. Конечно, Рома – очень сильный соперник. Радует, что увидимся с бывшим тренером, посмотрим на себя в игре с такой командой, как Рома,

– сказал Кривцов.

Защитник Шахтера признался, что никто из футболистов Шахтера перед жеребьевкой не думал, что команде предстоит сыграть с Ромой.

Вместе с тем, Кривцов считает, что никакого подтекста в матче Рома – Шахтер не будет. Кроме Фонсеки, в Роме выступает Генрих Мхитарян – бывший игрок "горняков".

"Думаю, как и у нас будет настроение выиграть в Ромы, пройти дальше. У Фонсеки будет тоже желание пройти дальше. Думаю, никакого подтекста не будет", – отметил футболист.

Дай бог с Динамо дальше встретимся

В 1/8 финала сыграет и киевское Динамо, которое встретится с испанским Вильярреалом. Кривцов признался, что не хотел встречи с киевлянами.

"Наверное, больше не хотел. Дай бог, может, дальше встретимся", – отметил футболист.

В завершение Кривцов сказал, что не активно следит за выступлениями Ромы. Впрочем, он сказал, что "волки" исповедуют атакующий футбол.

Шахтер – Рома: статистика