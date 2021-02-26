Донецький Шахтар зіграє з італійською Ромою у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. У донецькому клубі вперше прокоментували жеребкування Ліги Європи.

Рома – дуже сильний суперник

Рому очолює колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека. Португалець вперше зіграє на чолі Роми проти донеччан. Лідер Шахтаря Сергій Кривцов радий, що зустрінеться з колишнім наставником.

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Гарне враження. Звичайно, Рома – дуже сильний суперник. Радує, що побачимося з колишнім тренером, подивимося на себе в грі з такою командою, як Рома,

– сказав Кривцов.

Оборонець Шахтаря зізнався, що ніхто з футболістів Шахтаря перед жеребкуванням не думав, що команді доведеться зіграти з Ромою.

Разом з тим, Кривцов вважає, що ніякого підтексту в матчі Рома – Шахтар не буде. Окрім Фонсеки, в Ромі виступає Генріх Мхітарян – колишній гравець "гірників."

"Думаю, як і в нас буде настрій виграти в Роми, пройти далі. У Фонсеки буде теж бажання пройти далі. Думаю, ніякого підтексту не буде", – зазначив футболіст.

Дай боже з Динамо далі зустрінемося

В 1/8 фіналу зіграє і київське Динамо, яке зустрінеться з іспанським Вільярреалом. Кривцов зізнався, що не хотів зустрічі з киянами.

"Напевно, більше не хотів. Дай боже, може, далі зустрінемося", – зазначив футболіст.

На завершення Кривцов сказав, що не активно стежить за виступами Роми. Втім, він сказав, що "вовки" сповідують атакувальний футбол.

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