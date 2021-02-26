У Шахтарі вперше прокоментували жеребкування Ліги Європи: "гірники" зіграють з Ромою
Донецький Шахтар зіграє з італійською Ромою у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021. У донецькому клубі вперше прокоментували жеребкування Ліги Європи.
Джерело:Tribuna.com
Рома – дуже сильний суперник
Рому очолює колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека. Португалець вперше зіграє на чолі Роми проти донеччан. Лідер Шахтаря Сергій Кривцов радий, що зустрінеться з колишнім наставником.
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Гарне враження. Звичайно, Рома – дуже сильний суперник. Радує, що побачимося з колишнім тренером, подивимося на себе в грі з такою командою, як Рома,
– сказав Кривцов.
Оборонець Шахтаря зізнався, що ніхто з футболістів Шахтаря перед жеребкуванням не думав, що команді доведеться зіграти з Ромою.
Разом з тим, Кривцов вважає, що ніякого підтексту в матчі Рома – Шахтар не буде. Окрім Фонсеки, в Ромі виступає Генріх Мхітарян – колишній гравець "гірників."
"Думаю, як і в нас буде настрій виграти в Роми, пройти далі. У Фонсеки буде теж бажання пройти далі. Думаю, ніякого підтексту не буде", – зазначив футболіст.
Дай боже з Динамо далі зустрінемося
В 1/8 фіналу зіграє і київське Динамо, яке зустрінеться з іспанським Вільярреалом. Кривцов зізнався, що не хотів зустрічі з киянами.
"Напевно, більше не хотів. Дай боже, може, далі зустрінемося", – зазначив футболіст.
На завершення Кривцов сказав, що не активно стежить за виступами Роми. Втім, він сказав, що "вовки" сповідують атакувальний футбол.
Шахтар – Рома: статистика
- Шляхи команд перетиналися у трьох єврокубкових сезонах.
- Вперше Рома і Шахтар зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2006/2006. Матч у Римі завершився розгромною перемогою італійців 4:0. У матчі-відповіді "гірники" здобули звитягу 1:0.
- Вдруге команди зустрілися на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2010/2011. Шахтар пройшов італійців, здобувши перемоги у двох матчах із загальним рахунком 6:2.
- У сезоні 2017/2018 Шахтар і Рома знову зустрілися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тоді під орудою Фонсеки Шахтар виграв домашній матч 2:1, але програв на виїзді 1:0 та вилетів з турніру.
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