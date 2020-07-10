Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и наставник команды Луиш Каштру прокомментировали результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы. "Шахтер" узнал потенциальных соперников, если одержит победу в 1/8 финала.

Первую игру "Шахтер" выиграл у "Вольфсбурга" 2:1. Если "горняки" отстоят результат в 1/8 финала, то в следующем раунде встретятся с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель", сообщает 24 канал.

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Первая игра между "Айнтрахтом" и "Базелем" завершилась убедительной победой последних со счетом 3:0.

Комментарии "Шахтера"

В комментарии сайту "Шахтера" Андрей Пятов пообещал, что команда приложит все усилия, чтобы во второй игре с "Вольфсбургом" получить положительный результат.

Что касается возможного соперника, то мы знаем, что "Базель" уверенно выиграл первый матч у "Айнтрахта" и, наверное, процентов на 90 обеспечил себе выход в следующий раунд. Если так, то это хороший оппонент, с которым мы встречались очень давно. Там многое изменилось. Еще рано, конечно, забегать вперед, но могу сказать, что я доволен жеребьевкой,

– сказал Андрей.

Наставник дончан Луиш Каштру также сдержанно отреагировал на жеребьевку. Он заявил, что первоочередной задачей команды является выход в четвертьфинал.

"Чтобы быть в 1/4 финала, должны осуществить очень сложную миссию – преодолеть "Вольфсбург". Мы ни в коем случае не должны думать о следующем сопернике, не преодолев первого. Только потом говорить об этом", – сказал Каштру.

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Также португальский специалист оценил швейцарский "Базель" и немецкий "Айнтрахт".

Это крепкие команды. Несмотря на то что "Базель" сейчас имеет преимущество и может эффективно рассуждать об 1/4 финала. Я считаю, что мы не должны слишком забегать вперед. Это бессмысленно, когда главная цель сейчас – думать о "Вольфсбурге",

– отметил тренер.

Поединок "Шахтера" с "Вольфсбургом" официально пройдет 5 августа в Харькове на ОСК "Металлист". Дальнейшие матчи Лиги Европы будут проходить в Германии.