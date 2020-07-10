Воротар "Шахтаря" Андрій Пятов і наставник команди Луїш Каштру прокоментували результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи. "Шахтар" дізнався потенційних суперників, якщо здобуде перемогу в 1/8 фіналу.

Першу гру "Шахтар" виграв у "Вольфсбурга" 2:1. Якщо "гірники" відстоять результат в 1/8 фіналу, то в наступному раунді зустрінуться з переможцем пари "Айнтрахт" – "Базель", повідомляє 24 канал.

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Перша гра між "Айнтрахтом" та "Базелем" завершилася переконливою перемогою останніх з рахунком 3:0.

Коментарі "Шахтаря"

У коментарі сайту "Шахтаря" Андрій Пятов пообіцяв, що команда докладе всіх зусиль, аби в другій грі з "Вольфсбургом" здобути позитивний результат.

Що ж до ймовірного суперника, то ми знаємо, що "Базель" упевнено виграв перший матч в "Айнтрахта" і, напевно, відсотків на 90 забезпечив собі вихід до наступного раунду. Якщо так, то це гарний опонент, з яким ми зустрічалися дуже давно. Там багато що змінилося. Ще рано, звісно, забігати вперед, але можу сказати, що я задоволений жеребкуванням,

– сказав Андрій.

Наставник донеччан Луїш Каштру також стримано відреагував на жеребкування. Він заявив, що першочерговим завданням команди є вихід до чвертьфіналу.

"Аби бути в 1/4 фіналу, маємо здійснити дуже складну місію – здолати "Вольфсбург". Ми в жодному разі не повинні думати про наступного суперника, не здолавши першого. Лише потім говоритимемо про це", – сказав Каштру.

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Також португальський фахівець оцінив швейцарський "Базель" та німецький "Айнтрахт".

Це міцні команди. Попри те що "Базель" зараз має перевагу і може ефективно міркувати щодо 1/4 фіналу. Я вважаю, що ми не повинні надто забігати вперед. Це безглуздо, коли головна мета зараз – думати про "Вольфсбург",

– зазначив тренер.

Поєдинок "Шахтаря" з "Вольфсбургом" офіційно пройде 5-го серпня у Харкові на ОСК "Металіст". Подальші матчі Ліги Європи будуть проходити у Німеччині.