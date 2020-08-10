"Шахтар" взяв на фінальний турнір Ліги Європи 26 гравців: хто полетів з командою
Донецький "Шахтар" визначився зі складом, який відправиться до Німеччини на матч 1/4 фіналу Ліги Європи зі швейцарським "Базелем".
Вже 11 серпня "Шахтар" в німецькому Гельзенкірхені прийме швейцарський "Базель". Донецький клуб вилетів до Німеччини, а головний тренер команди Луїш Каштру взяв на гру 26 футболістів, пише 24 канал.
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Склад "Шахтаря" на матчі плей-офф Ліги Європи
Воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко.
Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондар, Вітао, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, Пихальонок, Марлос, Тете, Дентіньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон.
Нападники: Фернандо, Сікан, Мораес.
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Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи
Протягом 5 та 6 серпня визначились чвертьфіналісти Ліги Європи сезону 2019/2020. До вісімки найкращих, яка продовжить боротьбу за трофей, потрапив і український "Шахтар".
Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи
- "Шахтар"
- "Інтер"
- "Манчестер Юнайтед"
- "Копенгаген"
- "Севілья"
- "Баєр"
- "Базель"
- "Вулверхемптон"