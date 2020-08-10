Донецький "Шахтар" визначився зі складом, який відправиться до Німеччини на матч 1/4 фіналу Ліги Європи зі швейцарським "Базелем".

Вже 11 серпня "Шахтар" в німецькому Гельзенкірхені прийме швейцарський "Базель". Донецький клуб вилетів до Німеччини, а головний тренер команди Луїш Каштру взяв на гру 26 футболістів, пише 24 канал. Читайте також: Чи дасть бій "Шахтар" в 1/4 фіналу Ліги Європи "міцному горішку" "Базелю": прогноз букмекерів Склад "Шахтаря" на матчі плей-офф Ліги Європи Воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко. Захисники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондар, Вітао, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано. Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Коваленко, Пихальонок, Марлос, Тете, Дентіньо, Тайсон, Коноплянка, Соломон. Нападники: Фернандо, Сікан, Мораес. Матч "Шахтар" – "Базель" відбудеться у вівторок, 11 серпня, в місті Гельзенкірхен на "Фельтінс-Арені". Початок матчу о 22:00. Не пропустіть: "Шахтар" – "Базель": матч розсудить відомий арбітр Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи Протягом 5 та 6 серпня визначились чвертьфіналісти Ліги Європи сезону 2019/2020. До вісімки найкращих, яка продовжить боротьбу за трофей, потрапив і український "Шахтар". Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи "Шахтар"

"Інтер"

"Манчестер Юнайтед"

"Копенгаген"

"Севілья"

"Баєр"

"Базель"

"Вулверхемптон"