Почему дороги Де Дзерби и Сассуоло расходятся

В сезоне-2020/2021 игра Сассуоло ожила под руководством Роберто Де Дзерби. Середняк Серии А неоднократно отбирал очки у итальянских грандов. Теперь клуб и перспективный тренер идут разными дорогами.

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41-летний специалист не хочет оставаться в итальянской команде из-за недостаточной амбициозности проекта. Скорее всего Роберт подпишет 2-летний контракт с донецким Шахтером.

С собой тренер может забрать в УПЛ трех футболистов Сассуоло – Андреа Консильи, Филиппа Джуричича и Жереми Бога. Также потенциальный наставник "горняков" может переманить в донецкий клуб полузащитника Интера Стефано Сенси.

Де Дзерби сватают в Шахтер