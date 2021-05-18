Почему дороги Де Дзерби и Сассуоло расходятся
В сезоне-2020/2021 игра Сассуоло ожила под руководством Роберто Де Дзерби. Середняк Серии А неоднократно отбирал очки у итальянских грандов. Теперь клуб и перспективный тренер идут разными дорогами.
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41-летний специалист не хочет оставаться в итальянской команде из-за недостаточной амбициозности проекта. Скорее всего Роберт подпишет 2-летний контракт с донецким Шахтером.
С собой тренер может забрать в УПЛ трех футболистов Сассуоло – Андреа Консильи, Филиппа Джуричича и Жереми Бога. Также потенциальный наставник "горняков" может переманить в донецкий клуб полузащитника Интера Стефано Сенси.
Де Дзерби сватают в Шахтер
- Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт. Именно о таком соглашении ранее сообщал известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык.
- В Сассуоло специалист работает с 2018 года. Контракт 41-летнего тренера с итальянской командой истекает 30 июня 2021 года. Тренер уже провел во главе команды 199 матчей.
- В этом сезоне за тур до завершения чемпионата клуб идет на 8 месте в Серии А, в его активе 59 очков.