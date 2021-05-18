Чому дороги Де Дзербі та Сассуоло розходяться
У сезоні-2020/2021 гра Сассуоло ожила під керівництвом Роберто Де Дзербі. Середняк Серії А неодноразово відбирав очки у італійських грандів. Тепер клуб та перспективний тренер йдуть різними дорогами.
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41-річний спеціаліст не хоче залишатись в італійській команді через недостатню амбітність проєкту. Швидше за все Роберт підпише 2-річний контракт із донецьким Шахтарем.
Із собою тренер може забрати в УПЛ трьох футболістів Сассуоло – Андреа Консільї, Філіпа Джурічича та Жеремі Бога. Також потенційний наставник "гірників" може переманити у донецький клуб півзахисника Інтера Стефано Сенсі.
Де Дзербі сватають у Шахтар
- Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт. Саме про таку угоду раніше повідомляв відомий український спортивний журналіст Ігор Циганик.
- У Сассуоло фахівець працює з 2018 року. Контракт 41-річного тренера з італійською командою закінчується 30 червня 2021 року. Тренер вже провів на чолі команди 199 матчів.
- У цьому сезоні за тур до завершення чемпіонату клуб йде на 8 місці у Серії А, у його доробку 59 очок.