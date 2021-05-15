Итальянский специалист понемногу начинает собирать единомышленников вокруг своего проекта в Шахтере. На радары Де Дзерби попал полузащитник Интера Стефано Сенси.

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41-летний специалист собирается лично переговорить с Сенси, а также просит Шахтер приобрести 25-летнего хавбека.

Что известно о Сенси

Тransfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а чистая зарплата составляет 2 миллиона евро в год.

Основная позиция Сенси – центральный полузащитник, также способный сыграть опорного и атакующего хавбека.

Забил 3 гола в 8 матчах за сборную Италии. В 38 матчах за Интер отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами, в 68-ми за Сассуоло – 5+5 по системе "гол+пас". Также играл за Чезену (4 гола и 5 результативных передач в 33 встречах) и Сан-Марино (10+2 в 63 матчах)