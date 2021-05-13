По информации известного футбольного журналиста Альфредо Педуллы, Роберто Де Дзерби планирует привести с собой в Шахтер нескольких игроков Сассуоло.
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Главный претендент на переход – центральный защитник Марлон. В прошлом году Сассуоло хотел продать его в Фулхэм за 15 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась.
Что известно о Марлоне
25-летний Марлон бывший игрок Барселоны, в которую он перешел летом 2017 года из Флуминенсе. Однако в каталонском клубе бразилец закрепиться не смог, проведя всего два официальных матча, и в 2018 году подписал контракт с Сассуоло.
В текущем сезоне Марлон провел 25 поединков за Сассуоло, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро.
Кратко о приходе Де Дзерби
- Весной 2021 года появились слухи, что Шахтер заинтересован в приглашении 41-летнего Де Дзерби. Как свидетельствуют данные Transfermarkt, действующее соглашение Де Дзерби с Сассуоло истекает 30 июня 2021 года.
- Итальянские СМИ сообщили, что Шахтер уже даже согласовал переход итальянского специалиста. Донецкий клуб подписал с Де Дзерби контракт на два года.