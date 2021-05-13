По информации известного футбольного журналиста Альфредо Педуллы, Роберто Де Дзерби планирует привести с собой в Шахтер нескольких игроков Сассуоло.

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Главный претендент на переход – центральный защитник Марлон. В прошлом году Сассуоло хотел продать его в Фулхэм за 15 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась.

Что известно о Марлоне

25-летний Марлон бывший игрок Барселоны, в которую он перешел летом 2017 года из Флуминенсе. Однако в каталонском клубе бразилец закрепиться не смог, проведя всего два официальных матча, и в 2018 году подписал контракт с Сассуоло.

В текущем сезоне Марлон провел 25 поединков за Сассуоло, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро.

Кратко о приходе Де Дзерби