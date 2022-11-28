Шахтар хотів виручити за свого лідера близько 90 мільйонів фунтів, але тепер "гірники" пішли на поступки претендентам на Михайла. Начебто донеччани готові відпустити Мудрика за нову суму.

До теми Ексфутболіст збірної України шокований сумою, яку Шахтар хоче виручити за Мудрика

"Гірники" змінив ціну на Мудрика

Новому клубу за 21-річного лівого вінгера доведеться викласти 40 мільйонів фунтів, але це без врахування можливих бонусів за футболіста.

Головним кандидатом на Мудрика залишається лондонський Арсенал, за який виступає інший українець Олександр Зінченко.

Такі рішення "гірників" дасть Михайлу більше шансів вже взимку змінити команду та переїхати у топову лігу Європи. Навіть контракт українця до кінця 2026 року не стане завадою переходу.

Раніше Мудрик зізнавався, що буде засмучений, якщо його трансфер взимку не відбудеться. Також Михайло був шокований шестизначною сумою, яку назвав Шахтар за його перехід.

Михайло розповідав, що влітку 2022 року на нього виходили тренери трьох клубів, але жодна з розмов не закінчилась успішним трансфером.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповідав, чи був поєдинок проти Ворскли (3:2) останнім для Михайла у футболці "гірників".

Статистика! У сезоні-2022/2023 Мудрик відіграв у футболці донецького клубу 24 матчі, у яких відзначився 10 голами та 8 результативними передачами.