Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин назвал шестизначную сумму, которую придется выложить за трансфер Мудрика. Однако представитель донецкого клуба отметил, что отдать за 100-миллионный переход могут всего несколько клубов в мире.

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Левченко: Ну, серьезно, какие 100 миллионов

Сам футболист остался поражен таким заявлением и ценой на свой трансфер.

В футбольном круге принялись комментировать такие слова Палкина. Бывший полузащитник сборной Украины и нидерландского Витесса Евгений Левченко тоже остался шокирован таким смелым заявлением гендиректора "горняков".

Очень болезненно, если талант Мудрика будет похоронен в неадекватном аппетите руководителей Шахтера. Ну, серьезно, какие 100 миллионов?!,

– написал Левченко.

К публикации Левченко добавил слова Мудрика: "Не могу сказать, что моя мечта убита, но ранена – это точно".

И действительно, такая космическая сумма может легко отпугнуть всех претендентов на 21-летнего левого вингера Шахтера. Мечта Мудрика о выступлениях в одной из топ-лиг Европы может быть разрушена из-за таких финансовых вкусов донецкого клуба.

Хотя раньше в Шахтере уверяли, что не будут требовать Мудрика заоблачных сумм, чтобы не препятствовать развитию карьеры Михаилу. Но сравнивали его переход со 100-миллионным трансфером Антони в Манчестер Юнайтед. Теперь все перевернулось с ног на голову.

Отметим, что Мудрик в интервью Владе Зинченко (Седан) откровенно рассказал, что будет расстроен , если зимой не переберется из Шахтера в какой-нибудь топ-чемпионат Европы. Неймар, которого так любит украинец, уже даже записал видеообращение к Мудрику.

Михаил рассказывал, что летом 2022 года на него выходили тренеры трех клубов , но ни один из разговоров не закончился успешным трансфером.

Любопытно. Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года. Однако Михаил хочет в ближайшее время сменить УПЛ на европейский чемпионат. В сезоне-2022/2023 левый вингер "горняков" отыграл 16 матчей, в которых забил 8 голов и сделал столько же ассистов. Мудрик провел феноменальный групповой раунд Лиги чемпионов, чем привлек к себе большое внимание топ-грандов Европы.