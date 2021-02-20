Шахтер 21 февраля в рамках 15 тура УПЛ сыграет против Руха. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Перед матчем

Клубы подходят к встрече в разной ситуации в турнирной таблице. Шахтер идет среди лидеров – 2 место, уступая лишь киевском Динамо одно очко. Движение находится в основании таблицы – 13 ступень среди 14 клубов.

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В прошлом 14 туре львовяне снова завершили поединка вничью – 1:1. На этот раз их соперником была полтавская Ворскла. Эта ничья стала для подопечных Ивана Федько уже 7-й в дебютном сезоне в УПЛ.

Шахтер неожиданно сыграл в нулевую ничью с Колосом. Хозяева матча провели после этого поединок в Лиге Европы против Маккаби в Израиле, где праздновали победу 0:2. Поэтому западный клуб должен выглядеть на поле более свежо.

Команды только дважды выходили на поле друг против друга. Однажды "горняки" получили победу, а второй матч завершился ничьей. Самая крупная победа Шахтера 4:1.

Матч 15 тура УПЛ Шахтер - движение состоится в воскресенье, 21 февраля. Старт встречи в 17:00.

Прогноз Favbet на матч Шахтер – Рух

Шахтер – явный фаворит этого противостояния. На их победу стоит коэффициент 1,14. А вот в победу львовян совсем не верят – 17,00. Ничья в этой встрече тоже маловероятна – 8,70.

Тотал матча больше 2,5 гола – 1,47. Букмекеры прогнозируют, что матч завершится в пользу донецкого клуба. Однако со счетом колеблются. Можно сделать ставку на результат встречи 2:0 или 3:0 – 5,50 и 5,70 соответственно.

Минимальная победа гостей со Львова кажется нереальной – 50,00. Футболисты команды Луиша Каштру первыми откроют счет на табло – 1,10. А вот на то, что первыми в матче отметится Рух – 6,40.

Может отличиться в матче? Лучший коэффициент отдают нападающему Шахтера Жуниор Мораес – 1,85. Не следует забыть и о забивных Манора Соломона и Тайсона – 2,20 и 2,40 соответственно.

Кто забьет во владение "горняков"? Вероятно, Николай Кухаревич может стать автором гола в футболке Руха - 4,50.