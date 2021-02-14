Львовский Рух 14 февраля начал вторую часть сезона УПЛ домашним матчем с полтавской Ворсклой – 1:1.

Рух – Ворскла 1:1

Гол: Климчук, 17 (пен.) – Цитаишвили, 52

Смотрите также Шахтер на ужасном поле в Киеве сыграл в "сухую" ничью с Колосом: видео

На 16-й минуте Альюне сфолил в своей штрафной против Климчука и заработал пенальти в собственные ворота. Юрий точно пробил в левый угол, Резник не угадал направление удара.

Видео гола Климчука

После перерыва полтавчане восстановили паритет в матче. Цитаишвили принял передачу Кане у левого угла штрафной Руха, развернулся, сделал рывок и мощным ударом отправил мяч в ближний угол.

Видео гола Цитаишвили

В итоге, один балл помог Руху сохранить 13 место в УПЛ и не попасть в зону вылета. Ворскла потеряла важные очки в матче с аутсайдером (5 место и 21 очко).