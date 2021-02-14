У неділю, 14 лютого, Колос зіграв перенесений матч проти Шахтаря у рамках 14 туру УПЛ. Команди розійшлись нульовою нічиєю.

Колос – Шахтар 0:0

"Сухий" тайм

Поєдинок мав відбутись ще у суботу, 13 лютого. Але зустріч була перенесена через снігопад у Києві.

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Вже спочатку матчу стало зрозуміло, що на футболістів чекає складний матч через жахливий стан газону. Перший удар у сторону воріт завдав Коноплянка, але м'яч зрізався з ноги Євгена.

"Гірники" використовували високий пресинг, але гравці Колоса впевнено грали в обороні. Патрік завдав удар з-за меж штрафного – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Команда Луїша Каштру взяла акцент на дальні удари. Степаненко намагався перевірити пильність голкіпера, але постріл у капітана донеччан зовсім не вдався.

Тайсон сильно прострілив у воротарський майданчик господарів, м'яч ледь не влетів у ворота Колоса від ноги власного футболіста.

Богданов відгукнувся на передачу верхом з флангу від Кравченка, але Кривцов корпусом заблокував потужний удар головою. Як не старались футболісти, але відкрити рахунок зустрічі у першій 45-хвилинці не вдалось – 0:0.

Найкращі моменти першого тайму

Непоступливий тайм

Після відпочинку команди продовжили свої намагання таки відкрити рахунок у зустрічі. Коноплянка міг забити за Шахтар, м'яч перед лінією воріт вибив захисник Колоса. Відразу відповідь від команди Руслана Костишина. Антюх протягнув м'яч до воріт "гірників", але Трубін впевнено зіграв на лінії власних володінь.

Гравці Колоса у другому таймі продовжували давати гідний бій українському гранду Шахтарю. Знову Антюх змарнував 100% момент забити. Він перемудрив з рішенням перед воротами "гірників" та відправив м'яч просто повз ворота.

Все більше боротьби було на важкому газоні, ніж самих атакувальних дій. Свою праву гармату зі штрафного перевірив активний Богданов – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки. Не найкращим чином склався матч для чинних чемпіонів УПЛ.