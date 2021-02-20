Шахтар 21 лютого у рамках 15 туру УПЛ зіграє проти Руху. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Перед матчем

Клуби підходять до зустрічі у різній ситуації в турнірній таблиці. Шахтар йде серед лідерів – 2 місце, поступаючись лише київському Динамо одним очком. Рух перебуває у підвалинах таблиці – 13 сходинка серед 14 клубів.

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У минулому 14 турі львів'яни знову завершили поєдинку внічию – 1:1. Цього разу їх суперником була полтавська Ворскла. Ця нічия стала для підопічних Івана Федика вже 7-ю у дебютному сезоні в УПЛ.

Шахтар несподівано зіграв у нульову нічию з Колосом. Господарі матчу провели після цього поєдинок у Лізі Європи проти Маккабі у Ізраїлі, де святкували перемогу 0:2. Тому західний клуб повинен виглядати на полі більш свіжо.

Команди лише двічі виходили на поле одна проти одної. Одного разу "гірники" здобули звитягу, а другий матч завершився нічиєю. Найбільша перемога Шахтаря 4:1.

Матч 15 туру УПЛ Шахтар – рух відбудеться у неділю, 21 лютого. Старт зустрічі о 17:00.

Прогноз Favbet на матч Шахтар – Рух

Шахтар – явний фаворит цього протистояння. На їх перемогу стоїть коефіцієнт 1,14. А от у звитягу львів'ян зовсім не вірять – аж 17,00. Нічия у цій зустрічі теж малоймовірна – 8,70.

Тотал матчу більше як 2,5 гола – 1,47. Букмекери прогнозують, що матч завершиться на користь донецького клубу. Однак з рахунком вагаються. Можна зробити ставку на результат зустрічі 2:0 або 3:0 – 5,50 та 5,70 відповідно.

Мінімальна перемога гостей зі Львова здається нереальною – 50,00. Футболісти команди Луїша Каштру першими відкриють рахунок на табло – 1,10. А от на те, що першими у матчі відзначиться Рух – 6,40.

Хто може відзначитись у матчі? Найкращий коефіцієнт віддають нападнику Шахтаря Жуніору Мораесу – 1,85. Не слід забути і про забивних Манора Соломона та Тайсона – 2,20 та 2,40 відповідно.

Хто ж заб'є у володіння "гірників"? Ймовірно, Микола Кухаревич може стати автором голу у футболці Руха – 4,50.