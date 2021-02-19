Донецкий Шахтер объявил, что матч 15 тура чемпионата Украины против Руха пройдет со зрителями.

Встреча состоится 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.

Смотрите также: Вратарь Шахтера Трубин попал в символическую сборную самых дорогих игроков

Шахтер – Рух: стоимость билетов

Standard: 50, 100 гривен;

SkyUp Club (сектор 31) 200 гривен;

The Club (снек-меню): 400/500 гривен;

Sky Box: 2 000 гривен.

Чтобы предотвратить распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CоV-2, и выполняя требования по соблюдению противоэпидемических мероприятий во время проведения футбольных матчей, все лица, привлеченные к организации и проведению матча, и посетители должны соблюдать все санитарные нормы и правила .

Для безопасности всех посетителей футбольного матча каждого, кто будет нарушать санитарные меры, и/или иметь признаки респираторной болезни, и/или чья температура тела будет выше 37,2°C, не будут допускать на стадион или будет выведен из его территории. При этом стоимость билета не возвращается.

К слову. 17 февраля Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение, согласно которому позволил болельщикам посещать спортивные события. К слову, первые матчи УПЛ во втором круге перед этим состоялись без зрителей.