Киевское Динамо в четверг, 18 марта, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В Испании они будут противостоять Вильярреалу. Все, что стоит знать об этом матче – в анонсе от Спорт 24.

Вмльярреал – Динамо: главное

Что: ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Где: Вильяреал, " Эстадио де ла Керамика"

Когда: четверг, 18 марта, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 2", Oll.tv, Volia Football, Megogo и Sweet.tv, текстовая трансляция на Спорт 24

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Сложная задача

Перед Динамо стоит непростая задача – отыграться после домашнего поражения 0:2 в первом матче. До этого киевляне трижды проигрывали с таким счетом в первом матче и вылетали в итоге из турнира.

Но на четвертый раз есть возможность сломать негативную тенденцию. Правда шансы на это довольно мизерные. В букмекерской компании Favbet на победу Динамо в этом матче выставили коэффициент 6,5. А на то, что киевлянам удастся выйти в четвертьфинал Лиги Европы – 25. Для примера, шансы Вильярреала выйти в следующий раунд турнира – 1,01, а победа в домашнем матче – 1,57.

Таким образом, в ответном матче подопечным Мирчи Луческу необходимо выигрывать с разницей как минимум в два мяча. При этом в случае победы Динамо со счетом 2:0 будет назначено дополнительное время.

Кадровые проблемы

Обе команды подходят к этому матчу почти в оптимальных составах. Единственная проблема у Вильярреала – повреждение центрального защитника Пау Торреса. Именно он забил первый гол в матче в Киеве.

Остальные отсутствующие – те же, которые не сыграли и в первом матче. У Динамо самая большая потеря – Вербич. Он до сих пор восстанавливается. Всего же в Испанию отправилось 23 игрока.

Ожидания

Проблема Динамо в матче с Вильярреалом – создание и реализация моментов. В матче в Киеве "динамовцы" не нанесли ни одного удара в створ ворот. И единственный опасный момент был создан в начале матча, когда Цыганков с близкого расстояния отправил мяч выше ворот.

За неделю в Динамо ничего не изменилось. Единственный позитив – команда победила Зарю в чемпионате Украины и дальше осталась на первом месте. Правда тут еще вопрос – сможет ли эмоциональный фон от этой победы перевесить физическую усталость. Ведь потратить энергии пришлось немало.

Поэтому нас может ожидать довольно интересный матч. Шансов мало, но бороться надо.