В рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" удержал нулевую ничью в матче против "Интера". Результат этого поединка прервал затянувшуюся серию игр с пропущенными голами у "горняков".

Первый матч, который дал старт длительной серии, состоялся 25 ноября 2015 года, когда "Шахтер" на "Арене Львов" едва не сотворил сенсацию, проиграв мадридскому "Реалу" 3:4, пишет 24 канал.

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После того матча "горняки" еще в 22 матчах подряд завершали игру с пропущенными голами. Последний раз команда Каштру не пропускала в групповом раунде Лиги чемпионов еще 3 ноября 2015 года, когда донецкий клуб не оставил и следа от "Мальме" 4:0.

В целом серия дончан составила 23 матча с пропущенными голами в группе Лиги чемпионов. Впереди команду ожидает поединок с еще одним лидером – менхенгладбахской "Боруссией" в Киеве 3 ноября. На этот матч уже начали продавать билеты.

Как "Шахтер" сыграл против "Интера"

Клуб из Донецка сыграл второй матч в групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз в Киеве против итальянского "Интера". Игра закончилась в нулевую ничью. "Горняки" довольно слабо сыграли в атаке – четыре удара, из которых только один был в створ. И он был издалека и еще в первом тайме. А вот защита дончан сыграла очень надежно.

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру после матча объяснил, почему его подопечные сыграли так невнятно. Этот результат позволил "Шахтеру" остаться в числе лидеров группы B.