У рамках 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" втримав нульову нічию у матчі проти "Інтера". Результат цього поєдинку перервав тривалу серію ігор із пропущеними голами у "гірників".

Перший матч, який дав старт тривалій серії, відбувся 25 листопада 2015 року, коли "Шахтар" на "Арені Львів" ледь не створив сенсацію, програвши мадридському "Реалу" 3:4, пише 24 канал.

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Після того матчу "гірники" ще у 22 матчах поспіль завершували гру з пропущеними голами. Востаннє команда Каштру не пропускала у груповому раунді Ліги чемпіонів ще 3 листопада 2015 році, коли донецький клуб не залишив і сліду від "Мальме" 4:0.

Загалом серія донеччан склала 23 матчі з пропущеними голами у групі Ліги чемпіонів. Попереду на команду очікує поєдинок з ще одним лідером – менхенгладбаською "Боруссією" в Києві 3 листопада. На цей матч вже почали продавати квитки.

Як "Шахтар" зіграв проти "Інтера"

Клуб з Донецька зіграв другий матч у груповому етапі Ліги чемпіонів. Цього разу в Києві проти італійського "Інтера". Гра закінчилася у нульову нічию. "Гірники" доволі слабо зіграли в атаці – чотири удари, з яких лише один був у площину воріт. Та й він був здалеку і ще в першому таймі. А от захист донеччан зіграв дуже надійно.

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після матчу пояснив, чому його підопічні зіграли так невиразно. Цей результат дозволив "Шахтарю" залишитися серед лідерів групи B.