Цыганик: Йовичевич действительно о нем высокого мнения
Игорь Йовичевич, которого активно сватают в Шахтер, действительно заинтересован в возобновлении сотрудничества с Марианом Шведом. По информации журналиста Игоря Цыганика, в ближайшее время не следует ожидать трансфера правого вингера к "горнякам".
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Ведь игровая практика 24-летнего футболиста группы атаки желает быть лучше.
В донецком Шахтере Марианна Шведа не будет. Йовичевич действительно о нем высокого мнения, но игровая практика Шведа не лучшая, он не в лучшем состоянии,
– рассказал комментатор.
В сезоне-2021/2022 Швед отыграл за бельгийский Мехелен 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.
СМИ раздули интерес к Шведу
- В конце июня 2022 года появилась информация о возможном трансфере Марьяна Шведа в Шахтер.
- Вроде бы в этом приобретении заинтересован Игорь Йовичевич, который может стать преемником Роберто Де Дзерби на тренерском мостике "горняков". Хорватский специалист не прочь снова поработать с талантливым футболистом.
- Швед играл под руководством Йовичевича во львовских Карпатах.
- Сам футболист смешно отреагировал на слухи в СМИ. Марьян заверил, если это все правда, он готов приехать в Украину даже велосипедом.
- В настоящее время Швед выступает в Бельгии. Его европейская карьера не богата. Марьян был одним из лидеров Карпат, а вот зарекомендовать себя в Европе не смог. Не закрепился в Севилье и Селтике. После чего отправился в Мехелен.
- Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Однако в соглашении еще есть пролонгация соглашения еще на год.