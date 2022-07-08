Цыганик: Йовичевич действительно о нем высокого мнения

Игорь Йовичевич, которого активно сватают в Шахтер, действительно заинтересован в возобновлении сотрудничества с Марианом Шведом. По информации журналиста Игоря Цыганика, в ближайшее время не следует ожидать трансфера правого вингера к "горнякам".

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Ведь игровая практика 24-летнего футболиста группы атаки желает быть лучше.

В донецком Шахтере Марианна Шведа не будет. Йовичевич действительно о нем высокого мнения, но игровая практика Шведа не лучшая, он не в лучшем состоянии,

– рассказал комментатор.

В сезоне-2021/2022 Швед отыграл за бельгийский Мехелен 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.

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