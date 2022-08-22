Возвращаются бывших игроков
Левый вингер снова будет выступать в Украине. 22 августа донецкий клуб официально объявил о возвращении Ивана Петряка.
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28-летний футболист подписал контракт сроком на 4 года – до 30 июня 2026 года.
"Горняки" вернули очередного бывшего игрока команды. К этому к Шахтеру присоединились игроки Мариуполя, выступавший за Колос Андрей Тотовицкий и Александр Зубков, игравший за венгерский Ференцварош.
Интересно, что как раз в матче против Шахтера Петряк дебютировал в УПЛ в 17-летнем возрасте.
Футбольная карьера Ивана Петряка
- В 2011 году перешел в луганскую Зарю-2. А уже через три года подключился к главной команде Зари.
- В 2016 подписал контракт с Шахтером, но продолжил выступать за луганскую команду. Но уже на правах аренды.
- Через два года последовал за игровым опытом за границу. Петряк был арендован венгерским Ференцварошем.
- После годовой аренды вернулся к "горнякам".
- А уже летом 2019 официально стал игроком венгерского Фехервара, за который выступал до сих пор.
- В этом сезоне успел провести за венгров 6 матчей, отличившихся голом и ассистом.