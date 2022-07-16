Невероятный матч украинца

25-летний правый вингер вышел в стартовом составе Мехелена и полностью отблагодарил тренера за доверие. Марьян Швед оформил за собой "гол плюс пас", пишет 24 канал.

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В первом тайме немецкий Вольфсбург наколотил сопернику четыре гола. Зато бельгийцы ответили только мячом украинца.

На 43-й минуте Швед пошел выполнять угловой и прямым ударом со стандарта закрутил мяч под дальнюю стойку ворот "волков". Марьян забил "сухое письмо". Далеко не каждый день можно увидеть такие безумные голы с нулевых углов.

Этот мяч в раздевалку только разозлил хозяев, которые после перерыва забили еще дважды. Сначала Эрнандес сделал счет 2:4, а уже на 78-й минуте Хайреманс сбавил преимущество Вольфсбурга лишь до одного гола – 3:4. Именно с таким счетом закончился товарищеский матч. Досадное поражение Мехелена.

Отметим, что Швед не только записал свою фамилию на табло, но и отличился ассистом в третьем голе команды. Марьян отдал верховую передачу с фланга прямо на голову Хайреманса.

Видеообзор матча (гол Шведа с 45:25, а результативная передача Марьяна с 1:40.17)

Интересно, что недавно СМИ сватали Шведа в Шахтер. Вроде бы новоиспеченный тренер "горняков" Игорь Йовичевич лично заинтересован в таком трансфере бывшего футболиста Карпат.

Швед в шутку отреагировал на эти слухи. Марьян заверил, что готов приехать в Шахтер даже на велосипеде, если эта информация станет правдой.

Карьера Шведа в Мехелене