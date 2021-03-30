Шахтар може обміняти Тайсона на 17-річного гравця Інтернасьоналя: деталі трансферу
Шахтар та Інтернасьональ на цьому тижні проведуть переговори з приводу Тайсона і Вінісіуса Аугуста. Сторони можуть здійснити обмін гравцями.
Джерело:UOL Esporte
Донецький клуб хоче придбати юного захисника Інтернасьоналя Вінісіуса Тобіаса, віддавши натомість хавбека Тайсона, який через конфлікт виключений з основної команди "гірників".
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Контракт Тайсона з Шахтарем закінчується цього літа, і він явно поїде до Бразилії, але отримає право грати там тільки в серпні. Донецький клуб може погодитися на достроковий від'їзд колишнього лідера команди заради отримання знижки на Тобіаса.
Шахтар готовий заплатити за Тобіаса 6 мільйонів євро, але в Бразилії наполягають на 10 мільйонах. Від'їзд бразильця, якого беруть на заміну Додо, може статися тільки в середині 2022 року, коли йому виповниться 18 років.
За бразильцем також спостерігають скаути великих європейських грандів – Ювентус», Манчестер Сіті і мадридського Реала.
Трансфер Тайсона: коротко
- Футболіст вже давно висловлює бажання покинути Шахтар. До завершення його контракту з донеччанами лишилось лише три місяці. Після чого Тайсон покине український гранд.
- Спершу півзахисник заявляв, що хоче повернути у рідну Бразилію. Однак зараз його думка дещо змінилась. Бразилець прагне спробувати свої сили у європейському чемпіонаті.
- Нещодавно Тайсона перевели у дубль і не через те, що у нього спливає контракт, а через поведінку футболіста. Перед матчем з Ромою у єврокубках бразилець не захотів розминатись, а згодом відмовився виходити на заміну. Це не сподобалось керівництву клубу, тому гравець був переведений у дубль.
- Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що після гри з "вовками" в 1/8 фіналу Ліги Європи бразилець закрився в туалеті та не захотів розмовляти з наставником "гірників" Луїшом Каштру та директором Шахтаря по футболу Даріо Срною.
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