Донецкий Шахтер и Маккаби Тель-Авив в четверг, 25 февраля, проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Спорт 24 проведет текстовую онлайн-трансляция матча.

В первом матче, который состоялся 18 февраля, Шахтер одержал убедительную победу в Израиле. "Горняки" выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете.

Узнайте больше Пройти в 1/8 финала малой кровью: анонс матча Шахтер – Маккаби в Лиге Европы

Теперь израильскому клубу нужно побеждать минимум 2:0 или с разницей в два гола. Иначе путевка в 1/8 финала достанется именно Шахтеру.

Поединок Шахтер – Маккаби состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 19:55. Игра состоится с болельщиками на трибунах. На игру уже продали свыше 10 тысяч билетов.

Перед очной игрой команды провели по матчу во внутренних чемпионатах. Шахтер спокойно обыграл львовский Рух, а Маккаби не имел проблем с клубом Хапоэль Беэр-Шева.

Шахтер – Маккаби: онлайн-трансляция матча Лиги Европы