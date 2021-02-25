Шахтер – Маккаби: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Донецкий Шахтер и Маккаби Тель-Авив в четверг, 25 февраля, проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Спорт 24 проведет текстовую онлайн-трансляция матча.
Источник:24 канал
В первом матче, который состоялся 18 февраля, Шахтер одержал убедительную победу в Израиле. "Горняки" выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете.
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Теперь израильскому клубу нужно побеждать минимум 2:0 или с разницей в два гола. Иначе путевка в 1/8 финала достанется именно Шахтеру.
Перед очной игрой команды провели по матчу во внутренних чемпионатах. Шахтер спокойно обыграл львовский Рух, а Маккаби не имел проблем с клубом Хапоэль Беэр-Шева.
Шахтер – Маккаби: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
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