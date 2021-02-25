Донецький Шахтар та Маккабі Тель-Авів у четвер, 25 лютого, проведуть матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляція матчу.

У першому матчі, який відбувся 18 лютого, Шахтар здобув переконливу перемогу в Ізраїлі. "Гірники" виграли з рахунком 2:0 завдяки голам Алана Патріка й Тете.

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Тепер ізраїльському клубу потрібно перемагати мінімум 2:0 або з різницею у два голи. Інакше путівка до 1/8 фіналу дістанеться саме Шахтарю.

Поєдинок Шахтар – Маккабі відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 19:55. Гра відбудеться з вболівальниками на трибунах. На гру вже продали понад 10 тисяч квитків.

Перед очною грою команди провели по матчу у внутрішніх чемпіонатах. Шахтар спокійно обіграв львівський Рух, а Маккабі не мав проблем з клубом Хапоель Беер-Шева.

Шахтар – Маккабі: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи