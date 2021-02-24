Донецкий Шахтер в четверг, 25 февраля, сыграет против Маккаби матч 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Этот матч состоится в присутствии зрителей. УЕФА позволили заполнить трибуны на 30% от общего количества мест (для НСК "Олимпийский" это 21 тысяча мест).

К теме Возвращаемся на стадион: Шахтер опубликовал эпический проморолик перед матчем Лиги Европы

Еще 18 февраля, как Шахтер получил разрешение на проведение матчей с участием болельщиков, клуб начал продажу билетов. Самый дешевый – 100 гривен.

За день до матча, 24 февраля, Шахтер продал уже более 10 тысяч билетов на матч против Маккаби.