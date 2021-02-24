На матч Шахтера в Лиге Европы продали более 10 тысяч билетов
Донецкий Шахтер в четверг, 25 февраля, сыграет против Маккаби матч 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
Источник:Tribuna.com
Этот матч состоится в присутствии зрителей. УЕФА позволили заполнить трибуны на 30% от общего количества мест (для НСК "Олимпийский" это 21 тысяча мест).
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Еще 18 февраля, как Шахтер получил разрешение на проведение матчей с участием болельщиков, клуб начал продажу билетов. Самый дешевый – 100 гривен.
За день до матча, 24 февраля, Шахтер продал уже более 10 тысяч билетов на матч против Маккаби.
- Матч Шахтер – Маккаби начнется в 19:55 на НСК "Олимпийский".
- В первом матче в Тель-Авиве Шахтер победил 2:0. Отличились Алан Патрик и Тете.
- Шахтер является фаворитом у букмекеров и во втором матче. Favbet оценил вероятную победу Шахтера коэффициентом 1,75. На то, что победит Маккаби – 5,30. Однако израильской команде надо побеждать с разницей в два и более гола на выезде.
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