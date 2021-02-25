В четверг, 25 февраля, Шахтер проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби (Тель-Авив). Все, что стоит знать об этом матче – в материале Спорт 24.

Шахтер – Маккаби: главное

Что : ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

: ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Киев, НСК "Олимпийский" Когда: четверг, 25 февраля, 19: 55

четверг, 25 февраля, 19: 55 Трансляция: канал "Футбол 1", Megogo, Oll.tv

К теме Удержит ли преимущество Шахтер в матче против Маккаби: прогноз на матч 1/16 финала ЛЕ

Предыдущий матч

Первый матч в Тель-Авиве показал, что Маккаби нечего противопоставить Шахтеру. На выезде "горняки" обыграли соперника с комфортным счетом 2:0 – отличились Алан Патрик и Тете. Поэтому перед матчем в Киеве чувствуют себя в определенной безопасности.

Однако несколько иного мнения придерживается главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

"Мы еще ничего не выиграли. Много кто может говорить, что мы уже прошли дальше, что на 90 процентов задания уже выполнено... Но в голове главного тренера Шахтера – мы ничего не выиграли. Мы всегда должны уважать соперника и выходить на поле, чтобы побеждать. Я пришел в футбол 48 лет назад, Сейчас мне уже 59. Футбол в течение этого времени уже научил меня, что никогда не следует радоваться раньше времени, возлагать какие-то откровенные надежды. Ничего еще не произошло. Вот когда прозвучит финальный свисток, тогда будет повод радоваться", – заявил Каштру на предматчевой пресс-конференции.

Проблемы с составом Шахтера

Перед этим Шахтер провел открытую тренировку. В общей группе не тренировались лишь двое игроков. Продолжает восстанавливаться после повреждения Дентиньо – он выполнял беговую работу. Тарас Степаненко тренировался не в общей группе, а индивидуально, однако полузащитник готовится выйти в четверг на поле НСК "Олимпийский".

Что касается остальных игроков, то они готовы к матчу. В том числе Корниенко, который имел неприятное столкновение с голкипером соперников в предыдущем матче.

Поддержка трибун

На матче ожидается немало болельщиков. В УЕФА разрешили заполнить до 30% вместимость НСК "Олимпийский". А это около 21 тысячи зрителей. На матч уже продали более 10 тысяч билетов.

"Потеряв болельщиков на стадионе, мы поняли, насколько они важны для нас. Мы очень радуемся и скучали по поддержке на стадионе. Надеемся, что трибуны будут гнать нас вперед, а мы в свою очередь отблагодарим их результатом", – заявил перед матчем защитник Сергей Кривцов.

Что прогнозируют букмекеры

В букмекерской компании Favbet фаворитом встречи видят Шахтер. Ставки на победу "горняков" принимаются с коэффициентом 1,75. На победу Маккаби – 5,40. Ничья в матче – 3,60.

Однако большого количества голов не ожидается. ТБ 2,5 – 2,01. На ТМ 2,5 принимают с коэффициентом 1,88.