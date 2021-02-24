В четверг, 25 февраля, Шахтер на своем поле сыграет против Маккаби в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Букмекеры дали прогноз на победу в этом матче.

Ситуация перед матчем Шахтер – Маккаби

В первой встрече этих команд Шахтер одержал победу с довольно комфортным счетом на выезде 0:2. "Горняки" забивали по одному голу в каждом из таймов – отличились Алан Патрик и Тете. Поэтому команда Луиша Каштру в хорошем настроении подходит к матчу в Киеве.

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Во внутреннем чемпионате дончане праздновали успех над львовским Рухом с таким же счетом 2:0. Маккаби же провел кубковый матч против Хапоэль Беэр-Шева, одержав минимальную победу на выезде 0:1.

До прошлого матча судьба жребия не сводила эти клубы. Правда, в истории Маккаби есть поединки с украинскими клубами. В сезоне-2011/2012 израильский клуб сыграл против Динамо в групповом раунде Лиги Европы, а еще через 4 года уже в Лиге чемпионов дважды проиграл киевлянам. Пока в активе Маккаби нет ни одной победы над клубами из Украины.

Ответный матч Шахтер – Маккаби состоится 25 февраля в 19:55.

Какой прогноз дают букмекеры Favbet?

Шахтер – фаворит этого противостояния. На его победу стоит коэффициент 1,74. А вот на успех израильского клуба аж 5,40. Ничья в этой встрече маловероятна – 3,70.

С какими цифрами на табло завершится матч? На результаты 1:0 или 2:0 в пользу "горняков" есть лучшие коэффициенты – 6,70 и 7,10 соответственно.

Маккаби нужно побеждать со счетом не меньше, чем в три гола. Но счет 0:3 в пользу клуба из Израиля оценен нереальной цифрой 90,00.

Дончане первыми во встрече огорчат голкипера гостей – 1,52. А на то, что футболисты Маккаби заставят вратаря "горняков" первым вынимать мяч из собственных владений, – 2,99. Идентичного мнения они придерживаются и в отношении последнего результативного удара в поединке.

Смогут ли болельщики увидеть удаление в матче? Вероятно, обе команды доиграют противостояние в полных составах – 1,20.

Кто запишет свою фамилию в протокол поединка?