Шахтер организует поездку на матч с Маккаби для 100 харьковских болельщиков
Донецкий Шахтер организует поездку для 100 харьковских болельщиков на матч с Маккаби из Тель-Авива в Лиге Европы.
Источник:24 канал
Болельщики, которые посетили все игры команды на ОСК "Металлист" в 2016-2019 годах, приедут на матч с тель-авивским Маккаби на специальных автобусах, предоставленных клубом. Позже видео из путешествия будет размещено в соцсетях Шахтера.
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Начиная с поединка с Зарей, самые преданные фанаты команды смогут рассчитывать на эксклюзивное право покупки билетов на Лигу Европы и топ-игры чемпионата Украины.
Шахтер – Маккаби: что известно о первом матче
- Шахтер в четверг, 18 февраля, провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. Украинский клуб на выезде победил израильский Маккаби Тель-Авив – 2:0.
- На 31 минуте игры голкипер гостей Даниэль уже не смог спасти партнеров. Марлос отдал великолепный навес в штрафную на Матвиенко, и тот сразу прострелил на Алана Патрик. Бразилец не стал принимать мяч и пробил в одно касание. Даниэль кончиками пальцев коснулся мяча, но тот коварно залетел в угол!
- На 90 минуте закрепить преимущество дончан мог Фернандо. Он ворвался в штрафную, но пробил в голкипера. То, что не сделал Фернандо, удалось Тете. Бразильский вингер уверенно переиграл голкипера и защитника после паса все того же Фернандо. 2:0 – Шахтер одержал комфортную победу.
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