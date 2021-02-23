Донецкий Шахтер организует поездку для 100 харьковских болельщиков на матч с Маккаби из Тель-Авива в Лиге Европы.

Болельщики, которые посетили все игры команды на ОСК "Металлист" в 2016-2019 годах, приедут на матч с тель-авивским Маккаби на специальных автобусах, предоставленных клубом. Позже видео из путешествия будет размещено в соцсетях Шахтера.

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Начиная с поединка с Зарей, самые преданные фанаты команды смогут рассчитывать на эксклюзивное право покупки билетов на Лигу Европы и топ-игры чемпионата Украины.

К слову. Матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25 февраля, на киевском НСК "Олимпийский". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55.

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