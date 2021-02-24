У четвер, 25 лютого, Шахтар на власному полі зіграє проти Маккабі у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Букмекери дали прогноз на перемогу у цьому матчі.

Ситуація перед матчем Шахтар – Маккабі

У першій зустрічі цих команд Шахтар здобув перемогу з доволі комфортним рахунком на виїзді 0:2. "Гірники" забивали по одному голу у кожному з таймів, відзначились Алан Патрік та Тете. Тож команда Луїша Каштру у гарному настрої підходить до матчу у Києві.

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У внутрішньому чемпіонаті донеччани святкували успіх над львівським Рухом з таким же рахунком 2:0. Маккабі ж провів кубковий матч проти Хапоель Беер-Шева, здобувши мінімальну перемогу на виїзді 0:1.

До минулого матчу доля жеребу не зводила ці клуби. Щоправда, у історії Маккабі є поєдинки з українськими клубами. У сезоні-2011/2012 ізраїльський клуб зіграв проти Динамо у груповому раунді Ліги Європи, а ще за 4 роки вже у Лізі чемпіонів двічі програли киянам. Поки що у активі Маккабі немає жодної перемоги над клубами з України.

Матч-відповідь Шахтар – Маккабі відбудеться 25 лютого о 19:55.

Який прогноз дають букмекери Favbet?

Шахтар – фаворит цього протистояння. На його перемогу стоїть коефіцієнт 1,74. А от на успіх ізраїльського клубу аж 5,40. Нічия у цій зустрічі малоймовірна – 3,70.

З якими цифрами на табло завершиться матч? На результати 1:0 або 2:0 на користь "гірників" є найкращі коефіцієнти – 6,70 та 7,10 відповідно.

Маккабі потрібно перемагати з рахунком не менше, як у три голи. Але рахунок 0:3 на користь клубу з Ізраїлю оцінений нереальною цифрою 90,00.

Донеччани першими у зустрічі засмутять голкіпера гостей – 1,52. А на те, що футболісти Маккабі змусять воротаря "гірників" першим виймати м'яч з власних володінь 2,99. Ідентичної думки вони притримуються і щодо останнього результативного удару у поєдинку.

Чи зможуть вболівальники побачити вилучення у матчі? Ймовірно, обидві команди дограють протистояння у повних складах – 1,20.

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