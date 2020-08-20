21 августа "Шахтер" встретится с "Колосом" в матче первого тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Шахтер-Колос: прогноз

В 2020 году команды трижды встречались между собой, пишет 24 канал. Во всех матчах "горняки" покидали поле победителями. Общее количество голов за последние три поединка составило – 3:7 в пользу донецкого клуба. Поэтому в первом матче сезона 2020/21 именно дончане считаются фаворитом этой встречи. Они попытаются победить и начать новый путь к золотым наградам УПЛ.

Команда Каштру в отличие от "Колоса" находится в тонусе. "Горняки" завершили свой еврокубковый путь, проиграв в полуфинале "Интеру" (5:0).

Вот "Колос" свой последний официальный поединок сыграл как раз в чемпионате Украины против "Мариуполя", где минимально обыграл соперника 1:0. По итогам дебютного сезона в украинской Премьер-лиге "Колос" впервые в своей истории вышел в квалификацию Лиги Европы. Поэтому теперь команда Костышина серьезно настроена, чтобы продолжить хорошее шествие в чемпионате уже в новом сезоне.

За это время команда усилилась Смирным и Кравченко, которые выступали за "Динамо".

Дончане окончательно решили, что домашние поединки будут проводить на стадионе "Динамо" НСК "Олимпийский".

Матч 1 – го тура УПЛ "Шахтер" - "Колос" состоится 21 августа в 19:00.

Шахтер-Колос: что прогнозируют букмекеры

Главным фаворитом встречи букмекеры Parimatch считают "горняков". На их победу стоит коэффициент 1,16, а на то, что команда Костишина сотворит чудо в матче и победит – 17,0. Ничья оценена в 7,50.

Первыми в матче забьют дончане -1,15. На аналогичный показатель, но то, что первым откроет счет "Колос" – 5,00.

Второй гол будет забит уже в период с 1-55 минуту – 1,78.

По мнению специалистов только "Шахтер" отличится в первой 45-минутке – 1,37. В гол "Колоса" букмекеры не слишком верят – 4,00.

Последний гол в матче будет явно не за "Колосом" – 5,00. Букмекеры отдают предпочтение последнему голу в матче именно "горнякам" – 1,15.

На то, что "Шахтер" победит "Тотал больше 2,5" – 1,59. На аналогичный показатель только "Тотал меньше 2,5" – 3,70.

Победа "Шахтера" в один гол оценена коэффициентом 4,20, а "Колоса" – 13,5.