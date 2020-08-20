21 серпня "Шахтар" зустрінеться із "Колосом" у матчі першого туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Шахтар – Колос: прогноз

У 2020 році команди тричі зустрічались між собою, пише 24 канал. У всіх матчах "гірники" покидали поле переможцями. Загальна кількість голів за останні три поєдинки склала – 3:7 на користь донецького клубу. Тож у першому матчі сезону 2020/21 саме донеччани вважаються фаворитом цієї зустрічі. Вони спробують перемогти та розпочати новий шлях до золотих нагород УПЛ.

Команда Каштру на відміну від "Колоса" знаходиться у тонусі. "Гірники" нещодавно завершили свій єврокубковий шлях, програвши у півфіналі "Інтеру" (5:0).

От "Колос" свій останній офіційний поєдинок зіграв якраз у чемпіонаті України проти "Маріуполя", де мінімально обіграв суперника 1:0. За підсумками дебютного сезону в українській Прем'єр-лізі "Колос" вперше в своїй історії вийшов у кваліфікацію Ліги Європи. Тож тепер команда Костишина серйозно налаштована, щоб продовжити хорошу ходу у чемпіонаті вже у новому сезоні.

За цей час команда підсилилась Смирним та Кравченком, які виступали за "Динамо".

Донеччани остаточно вирішили, що домашні поєдинку будуть проводити на стадіоні "Динамо" НСК "Олімпійський".

Матч 1-го туру УПЛ "Шахтар" – "Колос" відбудеться 21 серпня о 19:00.

Шахтар – Колос: що прогнозують букмекери

Головним фаворитом зустрічі букмекери Parimatch вважають "гірників". На їх перемогу стоїть коефіцієнт 1,16, а на те, що команда Костишина створить диво у матчі та переможе – 17,0. Нічия оцінена у 7,50.

Першими у матчі заб'ють донеччани – 1,15. На аналогічний показник, але те, що першим відкриє рахунок "Колос" – 5,00.

Другий гол буде забитий вже у період з 1-55 хвилину – 1,78.

На думку спеціалістів лише "Шахтар" відзначиться у першій 45-хвилинці – 1,37. У гол "Колоса" букмекери не надто вірять – 4,00.

Останній гол у матчі буде явно не за "Колосом" – 5,00. Букмекери віддають перевагу останнього голу у матчі саме "гірникам" – 1,15.

На те, що "Шахтар" переможе "Тотал більше за 2,5" – 1,59. На аналогічний показник лише "Тотал менше за 2,5" – 3,70.

Перемога "Шахтаря" в один гол оцінена коефіцієнтом 4,20, а "Колоса" – 13,5.