Донецкий "Шахтер" продолжит проводить домашние матчи на НСК "Олимпийский" в Киеве. Клуб объявил, что первый домашний матч нового сезона проведет в Киеве.

Как сообщает сайт "Шахтера", поединок 1-го тура УПЛ сезона-2020/21 против "Колоса" состоится 21 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры в 19:00.

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Когда "Шахтер" переехал на НСК

Донецкий клуб начал проводить домашние матчи в Киеве на НСК "Олимпийский" после возобновления сезона 2019/2020.

"Горняки" отказались проводить матчи в Харькове на ОСК "Металлист", ведь болельщикам было запрещено посещать поединки.

В клубе решили нецелесообразным ездить автобусом на поединки из Киева в Харьков. Именно в Киеве проживают футболисты и персонал "Шахтера".

Также "Шахтер" провел в Киеве ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" (3:0).

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"Шахтер" ведет переговоры с НСК

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил, что клуб намерен заключить с директором арены долгосрочный контракт для проведения домашних матчей именно на этом стадионе.

По словам Палкина, такой вариант будет хорошим не только для дончан, но и для самого стадиона, это дополнительный доход для содержания арены.

Отметим, что НСК "Олимпийский" является домашним стадионом и для киевского "Динамо". Столичный клуб владеет эксклюзивным правом на проведение матчей на НСК до конца сезона 2023/24.