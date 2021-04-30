Шахтер ведет переговоры с претендентами на тренерское кресло

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов заявил, что Шахтер сменит главного тренера. По информации Денисова, "горняки" уже ведут переговоры с претендентами на тренерское кресло.

К теме Итальянский клуб пытается перехватить у Шахтера нового тренера

Денисов подтвердил, что Шахтер действительно интересуется наставником итальянского Сассуоло Роберто Де Дзерби. Вместе с тем, по его словам, донецкий клуб рассматривает еще одного тренера из Серии А.

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" не называет второго специалиста, который интересует Шахтер. Впрочем, этот тренер сейчас возглавляет одну из команд итальянского чемпионата.

Где Дзерби – фаворит на кресло тренера Шахтера?