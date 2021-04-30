Шахтер ведет переговоры с претендентами на тренерское кресло
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов заявил, что Шахтер сменит главного тренера. По информации Денисова, "горняки" уже ведут переговоры с претендентами на тренерское кресло.
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Денисов подтвердил, что Шахтер действительно интересуется наставником итальянского Сассуоло Роберто Де Дзерби. Вместе с тем, по его словам, донецкий клуб рассматривает еще одного тренера из Серии А.
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" не называет второго специалиста, который интересует Шахтер. Впрочем, этот тренер сейчас возглавляет одну из команд итальянского чемпионата.
Где Дзерби – фаворит на кресло тренера Шахтера?
- Весной 2021 года появились слухи, что Шахтер заинтересован в приглашении 41-летнего Де Дзерби. Как свидетельствуют данные Transfermarkt, действующее соглашение Де Дзерби с Сассуоло истекает 30 июня 2021 года.
- Следовательно, тренер открыт к предложениям возглавить другой клуб.
- Итальянские СМИ даже сообщили, что Шахтер провел переговоры с тренером. В частности, журналист Николо Скира информирует, что донецкий клуб предлагает тренеру контракт на 2 года.
- Также Скира сообщил, что Шахтер готов платить итальянцу 4 миллиона евро в год.