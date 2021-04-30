Шахтар веде переговори з претендентами на тренерське крісло
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов заявив, що Шахтар змінить головного тренера. За інформацією Денисова, "гірники" вже ведуть переговори з претендентами на тренерське крісло.
До теми Італійський клуб намагається перехопити в Шахтаря нового тренера
Денисов підтвердив, що Шахтар дійсно цікавиться наставником італійського Сассуоло Роберто Де Дзербі. Разом з тим, за його словами, донецький клуб розглядає ще одного тренера із Серії А.
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" не називає другого фахівця, який цікавить Шахтар. Втім, цей тренер наразі очолює одну з команд італійського чемпіонату.
Де Дзербі – фаворит на крісло тренера Шахтаря?
- Навесні 2021 року з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного Де Дзербі. Як свідчать дані Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.
- Відтак, тренер відкритий до пропозицій очолити інший клуб.
- Італійські ЗМІ навіть повідомили, що Шахтар провів перемовини з тренером. Зокрема, журналіст Ніколо Скіра інформує, що донецький клуб пропонує тренеру контракт на 2 роки.
- Також Скіра повідомив, що Шахтар готовий платити італійцю 4 мільйони євро в рік.