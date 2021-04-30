Шахтар веде переговори з претендентами на тренерське крісло

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов заявив, що Шахтар змінить головного тренера. За інформацією Денисова, "гірники" вже ведуть переговори з претендентами на тренерське крісло.

До теми Італійський клуб намагається перехопити в Шахтаря нового тренера

Денисов підтвердив, що Шахтар дійсно цікавиться наставником італійського Сассуоло Роберто Де Дзербі. Разом з тим, за його словами, донецький клуб розглядає ще одного тренера із Серії А.

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" не називає другого фахівця, який цікавить Шахтар. Втім, цей тренер наразі очолює одну з команд італійського чемпіонату.

Де Дзербі – фаворит на крісло тренера Шахтаря?