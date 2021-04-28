Фиорентина активизировалась из-за Шахтера
Tuttomercatoweb со ссылкой на QS-La Nazione сообщает, что Фиорентина ведет активную работу над приглашением Роберто Де Дзерби.
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Наставник Наполи Дженнаро Гаттузо якобы отказался принять предложение Фиорентины. Гаттузо не хочет принимать решение о будущем сейчас. В планах тренера завершить сезон с Наполи.
Зато Фиорентина, которая проваливает очередной сезон, планирует перестройку команды. Поэтому клуб решил заранее определиться с новым главным тренером.
Сейчас флорентийский клуб ускорил работу над приглашением Де Дзерби. "Фиалки" активизировались из-за интереса Шахтера к Де Дзерби.
Сообщается, что Де Дзерби примет решение о будущем в течение 7–10 дней.
Что известно об интересе Шахтера к Де Дзерби
- В сезоне-2020/2021 Шахтер под руководством Луиша Каштру впервые за 14 лет не выиграл ни одного трофея. По данным портала Transfermarkt, у португальского тренера истекает контракт с Шахтером 30 июня 2021 года.
- В начале весны появились слухи, что Шахтер заинтересован в приглашении Де Дзерби. Данные Transfermarkt свидетельствуют, что действующее соглашение Де Дзерби с Сассуоло истекает 30 июня 2021 года.
- Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов, который приближен к Шахтеру, заявил, что Де Дзерби действительно интересует "горняков".
- Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что в приглашении Роберто Де Дзерби заинтересован директор Шахтера по футболу Дарио Срна. Итальянские СМИ даже сообщили, что Шахтер провел переговоры с тренером.
- Все тот же Николо Скира информирует, что донецкий клуб предлагает тренеру контракт на 2 года. Также Скира сообщил, что Шахтер готов платить итальянцу 4 миллиона евро в год.