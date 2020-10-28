Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 2-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" (0:0).

Лучшим игроком матча с оценкой 7,5 был признан голкипер "горняков" Анатолий Трубин, сообщает сайт портала.

Как это было: "Шахтер" вырвал тяжелую ничью в матче с "Интером": видео

19-летний вратарь сделал 4 сейва, 47 раз коснулся мяча, отдал 14 точных из 39 передач (38%) и выиграл одну верховую дуэль.

Компанию Анатолию в тройке лучших игроков дончан в этом поединке составили представители оборонной линии – правый защитник Додо (7,3) и центрбэк Валерий Бондарь (7,1).

Что касается "Интера", то в составе гостей высших баллов удостоились Артуро Видаль (7,4), Ашраф Хакими (7,4) и Эшли Янг (7,2).

Ничья "Шахтера" и "Интера"

"Шахтер" сыграл второй матч на групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз в Киеве против итальянского "Интера". Игра закончилась вничью 0:0. "Горняки" довольно слабо сыграли в атаке – четыре удара, из которых только один был в створ. И он был издалека и еще в первом тайме.

А "Интер" атаковал немало. И дважды "Шахтер" от пропущенного гола спасла перекладина.

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру объяснил, почему команда сыграла так невнятно.

Этот результат позволил "Шахтеру" остаться в числе лидеров группы B. Впереди команду ожидает матч с еще одним лидером – менхенгладбахской "Боруссией" в Киеве 3 ноября. На этот матч уже начали продавать билеты.