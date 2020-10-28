Відомий статистичний портал WhoScored підвів підсумки матчу 2-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер" (0:0).

Найкращим гравцем матчу з оцінкою 7,5 був визнаний голкіпер "гірників" Анатолій Трубін, повідомляє сайт порталу.

Як це було: "Шахтар" вирвав важку нічию у матчі з "Інтером": відео

19-річний воротар зробив 4 сейви, 47 раз торкнувся м'яча, віддав 14 точних з 39 передач (38%) і виграв одну верхову дуель.

Компанію Анатолію в трійці найкращих гравців донеччан в цьому поєдинку склали представники оборонної лінії – правий захисник Додо (7,3) і центрбек Валерій Бондар (7,1).

Що стосується "Інтера", то в складі гостей вищих балів удостоїлися Артуро Відаль (7,4), Ашраф Хакімі (7,4) і Ешлі Янг (7,2).

Нічия "Шахтаря" та "Інтера"

"Шахтар" зіграв другий матч на груповому етапі Ліги чемпіонів. Цього разу в Києві проти італійського "Інтера". Гра закінчилася внічию 0:0. "Гірники" доволі слабо зіграли в атаці – чотири удари, з яких лише один був у площину воріт. Та й він був здалеку і ще в першому таймі.

Натомість "Інтер" атакував чимало. І двічі "Шахтар" від пропущеного голу врятувала перекладина.

Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру пояснив, чому команда зіграла так невиразно.

Цей результат дозволив "Шахтарю" залишитися серед лідерів групи B. Попереду на команду очікує матч з ще одним лідером – менхенгладбахською "Боруссією" в Києві 3 листопада. На цей матч вже почали продавати квитки.