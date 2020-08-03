Донецкий "Шахтер" планировал открыть памятник Мирче Луческу на его 75-летие, но отказался после того, как тренер возглавил "Динамо".

Об этом сообщает "Профутбол". В 2015 году "Шахтер" объявил об установке памятника тренеру возле "Донбасс Арены" после возвращения в Донецк. Мирче подарили миниатюрную копию.

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По информации источника, объект уже изготовлен и находится на клубной базе. Луческу исполнилось 75 лет 29 июля.

После объявления румынского специалиста тренером "Динамо", памятник перенесли дальше от главного помещения тренировочной базы горняков.

В качестве доказательства источник приводит скрытый объект на базе "Шахтера", который впервые попал в кадр во время записи интервью с Луишем Каштру в июне.



Памятник Мирчи Луческу / Фото: "Профутбол"

Что известно о Луческу в "Динамо"?

"Мистер" возглавил киевлян 23-го июля, но через несколько дней подал в отставку из-за давления фанатов. Несмотря на это Луческу остался наставником "Динамо". Контракт заключен на 2 года с опцией продления.