"Шахтер" хотел открыть памятник Луческу на 75-летие, но потом отказался: фото
Донецкий "Шахтер" планировал открыть памятник Мирче Луческу на его 75-летие, но отказался после того, как тренер возглавил "Динамо".
Об этом сообщает "Профутбол". В 2015 году "Шахтер" объявил об установке памятника тренеру возле "Донбасс Арены" после возвращения в Донецк. Мирче подарили миниатюрную копию.
Читайте также: Мирче Луческу – 75: что известно о новом тренере "Динамо"
По информации источника, объект уже изготовлен и находится на клубной базе. Луческу исполнилось 75 лет 29 июля.
После объявления румынского специалиста тренером "Динамо", памятник перенесли дальше от главного помещения тренировочной базы горняков.
В качестве доказательства источник приводит скрытый объект на базе "Шахтера", который впервые попал в кадр во время записи интервью с Луишем Каштру в июне.
Памятник Мирчи Луческу / Фото: "Профутбол"
Что известно о Луческу в "Динамо"?
"Мистер" возглавил киевлян 23-го июля, но через несколько дней подал в отставку из-за давления фанатов. Несмотря на это Луческу остался наставником "Динамо". Контракт заключен на 2 года с опцией продления.
- Добавим, что фанаты "Динамо не слишком любезно встретили назначение Луческу на пост главного тренера киевлян.
- Во время первой пресс-конференции Луческу президент киевлян Суркис заявил, что болельщики должны по-европейски смотреть по приглашению румынского тренера.
- Из-за давления СМИ и болельщиков "Динамо" 27-го июля появилась информация, что Луческу подал в отставку. Впоследствии появилась информация, что Луческу остается в "Динамо".
- 28 июля ультрас киевского "Динамо" собрался возле клубного стадиона столичного клуба, где находился новый главный тренер команды Мирча Луческу. Они жгли файеры и кричали, что такое назначение является позором для клуба.