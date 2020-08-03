Донецький "Шахтар" планував відкрити пам'ятник Мірчі Луческу на його 75-річчя, але відмовився після того, як тренер очолив "Динамо".

Про це повідомляє "Профутбол". У 2015 році "Шахтар" оголосив про постановку пам'ятника тренеру біля "Донбас-Арени" після повернення до Донецька. Мірче подарували мініатюрну копію.

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За інформацією джерела, об'єкт уже виготовлений і знаходиться на клубній базі. Луческу виповнилося 75 років 29 липня.

Після оголошення румунського фахівця тренером "Динамо", пам'ятник перенесли далі від головного приміщення тренувальної бази гірників.

Як доказ джерело призводить прихований об'єкт на базі "Шахтаря", який вперше потрапив у кадр під час запису інтерв'ю з Луїшем Каштру в червні.



Пам'ятник Мірчі Луческу / Фото: "Профутбол"

Що відомо про Луческу в "Динамо"?

"Містер" очолив киян 23-го липня, але через декілька днів подав у відставку через тиск фанатів. Попри це Луческу залишився наставником "Динамо". Контракт укладено на 2 роки з опцією продовження.