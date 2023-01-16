В рамках трансфера Мудрика: Челси сыграет с Шахтером на "Донбасс Арене" после окончания войны
Источник:Daily Express
Челси и Шахтер ударили по рукам в теме трансфера Михаила Мудрика. Левый вингер подписал контракт с "аристократами" на 8,5 лет.
Соглашение с Челси рассчитана вплоть до 30 июня 2031 года. СМИ уже сообщили, что Михаил Мудрик будет зарабатывать в лондонском клубе 100 тысяч фунтов в неделю. А это всего на 10 тысяч меньше, чем у опытных Тиаго Силва и Жоржинью.
Интересно прочитать Тренер Арсенала дипломатично прокомментировал сорванный трансфер Мудрика
Интересный пункт между клубами после трансфера Мудрика
Шахтеру удалось дожать Челси и достичь 100-миллионного трансфера Правда, 30 миллионов из них будут в виде бонусов.
У договоренности между Шахтером и Челси есть еще одна интересная деталь. За круглым столом клубы договорились провести товарищескую игру после победы Украины в войне против России. Поединок должен пройти в Донецке на родном стадионе "горняков" – "Донбасс Арене".
Шахтер перечислит 20 миллионов фунтов из вырученной суммы за трансфер Мудрика на нужды украинских военных. Если бы не бойцы, этого перехода вообще могло бы не быть, как и украинского футбола.
Мудрик будет зажигать в АПЛ
- Еще перед официальным объявлением Мудрик посетил матч Челси на "Стэмфорд Бридж" против Кристал Пелес. Михаил был замечен в компании директора по футболу в Шахтере Дарио Срны. Хорват лично ездил в Лондон, чтобы провести переговоры с представителями "Челси".
- В перерыве матча левый вингер вышел на футбольное поле, чтобы поздороваться с фанатами "аристократов", с флагом Украины.
- По ходу поединка лондонский клуб объявил о подписании 22-летнего питомца Шахтера. Мудрик будет выступать в Челси под 15-м номером.
- Матч закончился минимальной победой "синих".
- Переход Мудрика в Челси стал рекордным для истории Украины. До этого все то же Челси в свое время преподавало 44 миллиона евро за Андрея Шевченко.
- Далеко не все остались в восторге от перехода левого вингера в Челси. Журналист Пирс Морган, являющийся фанатом Арсенала, раскритиковал выбор Миши. Однако в СМИ была информация, что вроде бы Шахтер выдвинул ультиматум Михаилу – либо Челси, либо остается в УПЛ. Выбор Мудрика был очевиден.