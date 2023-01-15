Теперь на левом фланге атаки "аристократов" будет феерить украинец Михаил Мудрик. Челси заключило контракт с уже бывшим лидером Шахтера до 30 июня 2031 года.
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Будет представлять "синюю часть Лондона" в АПЛ
Мудрик как раз в это время наблюдает за матчем Челси против Кристал Пелес на "Стэмфорд Бридж".
Мудрик пришел, чтобы спасти Челси от позорного выступления в сезоне-2022/2023. После 19 туров команда Грэма Поттера занимает лишь 10 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 25 очков. До 9-й позиции, занимаемой кризисным Ливерпульом, отставание в 3 балла.
Интересно, что на позиции левого вингера в лондонском клубе играет Рахим Стерлинг. Однако футболист находится в лазарете команды. Стерлинг получил травму в игре против Манчестер Сити (0:1). "Городяне" сделали еще большие проблемы тренерскому штабу "аристократов", которые заставили еще сильнее включиться в борьбу за Михаила.
Напомним, что Арсенал вел мощную борьбу за Михаила, но потянуть финансовые прихоти Шахтера, "канониры" не смогли. Теперь у АПЛ будет не только противостояние Зинченко против Миколенко (Эвертон) или Ярмолюка (Брентфорд), но и против Мудрика. Хотя, если бы "горняки" согласились на предложения Арсенала, то в клубе "красного Лондона" мог быть украинизирован левый фланг - Зинченко плюс Мудрик.
Будет лучше Мбаппе и Винисиуса: главное о карьере Мудрика
- Михаил Мудрик – воспитанник Шахтера, которому уже давно прочат успешную карьеру в Европе. Он еще с детских лет отличался своей игрой среди футболистов своего возраста и даже старшего поколения. Футболист с отличным дриблингом, который может использовать его даже на скорости, которая тоже в порядке у Мудрика.
- К главной команде "горняков" присоединился только 9 января 2021 года.
- До этого успел поиграть не только за разные возрастные категории Шахтера, но и отправиться по арендам.
- За свою карьеру успел поиграть в аренде в киевском Арсенале и черниговской Десне.
- После обновления данных портала Transfermarkt стал самым дорогим футболистом в истории УПЛ. Новая стоимость Мудрика составляет 40 миллионов евро.