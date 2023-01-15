Теперь на левом фланге атаки "аристократов" будет феерить украинец Михаил Мудрик. Челси заключило контракт с уже бывшим лидером Шахтера до 30 июня 2031 года.

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Будет представлять "синюю часть Лондона" в АПЛ

Мудрик как раз в это время наблюдает за матчем Челси против Кристал Пелес на "Стэмфорд Бридж".

Мудрик пришел, чтобы спасти Челси от позорного выступления в сезоне-2022/2023. После 19 туров команда Грэма Поттера занимает лишь 10 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 25 очков. До 9-й позиции, занимаемой кризисным Ливерпульом, отставание в 3 балла.

Интересно, что на позиции левого вингера в лондонском клубе играет Рахим Стерлинг. Однако футболист находится в лазарете команды. Стерлинг получил травму в игре против Манчестер Сити (0:1). "Городяне" сделали еще большие проблемы тренерскому штабу "аристократов", которые заставили еще сильнее включиться в борьбу за Михаила.

К слову. У Мудрика был действующий контракт с Шахтером, который был рассчитан до конца 2026 года. В своем последнем сезоне в Украине отыграл в футболке родного клуба 18 матчей, отличившихся 10 голами и 8 результативными передачами.

Напомним, что Арсенал вел мощную борьбу за Михаила, но потянуть финансовые прихоти Шахтера, "канониры" не смогли. Теперь у АПЛ будет не только противостояние Зинченко против Миколенко (Эвертон) или Ярмолюка (Брентфорд), но и против Мудрика. Хотя, если бы "горняки" согласились на предложения Арсенала, то в клубе "красного Лондона" мог быть украинизирован левый фланг - Зинченко плюс Мудрик.

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