Челси – Кристал Пелас 1:0

Гол: Хаверц, 64.

Челси провел свой поединок 20-го тура АПЛ. Находящаяся в кризисе команда Грэма Поттера принимала середняка турнира и соседа по Лондону в лице Кристал Пелас, пишет 24 канал.

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На игру пришел новичок "синих" Михаил Мудрик, о трансфере которого клуб объявил во время поединка. Впрочем, дебютировать за новую команду украинец не мог, поэтому наблюдал с трибун за будущими партнерами по команде.

Места в нападении заняли его конкуренты по позиции – Зиеш, Хаверц и Маунт. Поединок не отличался высоким темпом, но все же команды немало били по воротам друг друга.

Все решил гол Хаверца, забитый в середине второго тайма. После навеса от Зиеша немец опередил соперника и головой точно пробил Гуаиту.

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Эта победа стала для Челси только второй с начала ноября. Команда не сдвинулась с десятой ступени, но смогла догнать Ливерпуль. До зоны Лиги чемпионов все еще далеко – 10 очков.

К слову, дебютировать Михаил сможет уже через неделю, когда его Челси отправится в гости в такой же кризисный Ливерпуль. В новом клубе Мудрик будет выступать под 15 номером.

Видеообзор матча Челси – Кристал Пелас: