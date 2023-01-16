"Канониры" долго пытались убедить Шахтер против Мудрика. Но желанные "горняками" 100-миллионов евро при Михаиле были заоблачными для Арсенала. Впоследствии и Челси неожиданно вступило в борьбу, которую в итоге и победили.
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Артета: Мы будем заключать соглашения, которые нам по силам
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал сорванный трансфер Мудрика в "красную часть" Лондона. Испанский наставник заявил, что клуб будет пытаться усилить футболистами, которые будут по карману "канонирам".
У нас есть отличные игроки. Мы хотим улучшить наш склад в это трансферное окно, под "мы" я подразумеваю себя, персонал, игроков, правления и владельцев. Мы работаем над этим, но мы будем заключать соглашения, которые нам по силам, и которые, по нашему мнению, будут правильными для клуба,
– сказал Артета.
Действительно, ведь Арсенал идет первым после 18 сыгранных матчей в АПЛ. Команда Артеты опережает ближайшего конкурента МанСити на 8 очков – 47 баллов против 39 у "горожан".
Новый клуб Мудрика идет только на 10-й позиции, имея в своем активе 28 очков. Столько же у Ливерпуля, занимающего 8-е место.
Главное о трансфере Мудрика в Челси
- 15 января Михаил Мудрик стал игроком лондонского Челси. Украинец подписал контракт на 8,5 лет – до 30 июня 2031 года.
- Левый вингер будет выступать в составе "аристократов" под 15-м номером.
- Шахтер получит желанные 100 миллионов евро. Правда из них 30 миллионов в виде бонусов. Этот переход стал рекордным для Украины. К этому времени Челси выкладывало 44 миллиона евро за Андрея Шевченко.
- Еще перед официальным объявлением Мудрик в компании директора по футболу в Шахтере Дарио Срны посетил "Стемфорд Бридж", где своими глазами посмотрел за игрой своих новых одноклубников. В тот день Челси принимала дома Кристал Пелес. "Аристократы" получили минимальную победу 1:0 благодаря голу кая Гаверца.
- В перерыве поединка Михаил с флагом Украины вышел на футбольное поле родного стадиона "Челси", чтобы поздороваться с фанатами лондонского клуба.
- СМИ уже даже рассекретили зарплату Мудрика в Челсе.
- Далеко не все остались довольны переходом левого вингера в Челси. Журналист Пирс Морган, являющийся фанатом Арсенала, раскритиковал выбор Миши.
- Интересно, что в печати была информация, что Шахтер поставил перед Мудриком ультиматум – либо переход в Челси, либо остаешься в УПЛ. Неудивительно, почему Михаил долго не выбирал.