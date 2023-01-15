Михаил Мудрик наконец-то перешел в АПЛ. Его новым клубом стал лондонский Челси, выигравший конкуренцию у Арсенала и переманивший звезду Шахтера.

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"Синие" заплатят украинскому клубу 70 миллионов евро гарантированно. Еще 30 миллионов жителей Донецка могут получить бонусами. Это делает Мудрика самым дорогим трансфером в истории Украины.

Среди всех трансферов наших соотечественников никто не переходил за такую сумму. Рекорд принадлежал Андрею Шевченко, за которого тот же Челси в 2006 году заплатил почти 44 миллиона евро.

ТОП-10 самых дорогих трансферов украинских игроков:

МЕСТО ИГРОК ГОД ОТКУДА КУДА СУММА ТРАНСФЕРА 1 Михаил Мудрик 2023 Шахтер Челси 70 миллионов евро 2 Андрей Шевченко 2006 Милан Челси 44 миллиона евро 3 Александр Зинченко 2022 Манчестер Сити Арсенал 35 миллионов евро 4 Андрей Ярмоленко 2017 Динамо Боруссия Д 25 миллионов евро 5 Дмитрий Чигринский 2009 Шахтер Барселона 25 миллионов евро 6 Андрей Шевченко 1999 Динамо Милан 24 миллиона евро 7 Виталий Миколенко 2022 Динамо Эвертон 23,5 миллиона евро 8 Андрей Ярмоленко 2018 Боруссия Д Вест Хэм 20 миллионов евро 9 Сергей Ребров 2000 Динамо Тоттенхэм 18 миллионов евро 10 Роман Яремчук 2021 Гент Бенфика 17 миллионов евро

Мудрик в Шахтере

Отметим, что в этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера. В 18 матчах за дончан вингер забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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Также в 2022 году Мудрик дебютировал за сборную Украины, забив один гол в 11 встречах. Популярный портал Transfermarkt считает его самым дорогим украинцем на данный момент. Его цена достигла 40 миллионов евро.