Михаил Мудрик наконец-то перешел в АПЛ. Его новым клубом стал лондонский Челси, выигравший конкуренцию у Арсенала и переманивший звезду Шахтера.
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"Синие" заплатят украинскому клубу 70 миллионов евро гарантированно. Еще 30 миллионов жителей Донецка могут получить бонусами. Это делает Мудрика самым дорогим трансфером в истории Украины.
Среди всех трансферов наших соотечественников никто не переходил за такую сумму. Рекорд принадлежал Андрею Шевченко, за которого тот же Челси в 2006 году заплатил почти 44 миллиона евро.
ТОП-10 самых дорогих трансферов украинских игроков:
|МЕСТО
|ИГРОК
|ГОД
|ОТКУДА
|КУДА
|СУММА ТРАНСФЕРА
|1
|Михаил Мудрик
|2023
|Шахтер
|Челси
|70 миллионов евро
|2
|Андрей Шевченко
|2006
|Милан
|Челси
|44 миллиона евро
|3
|Александр Зинченко
|2022
|Манчестер Сити
|Арсенал
|35 миллионов евро
|4
|Андрей Ярмоленко
|2017
|Динамо
|Боруссия Д
|25 миллионов евро
|5
|Дмитрий Чигринский
|2009
|Шахтер
|Барселона
|25 миллионов евро
|6
|Андрей Шевченко
|1999
|Динамо
|Милан
|24 миллиона евро
|7
|Виталий Миколенко
|2022
|Динамо
|Эвертон
|23,5 миллиона евро
|8
|Андрей Ярмоленко
|2018
|Боруссия Д
|Вест Хэм
|20 миллионов евро
|9
|Сергей Ребров
|2000
|Динамо
|Тоттенхэм
|18 миллионов евро
|10
|Роман Яремчук
|2021
|Гент
|Бенфика
|17 миллионов евро
Мудрик в Шахтере
Отметим, что в этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера. В 18 матчах за дончан вингер забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
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Также в 2022 году Мудрик дебютировал за сборную Украины, забив один гол в 11 встречах. Популярный портал Transfermarkt считает его самым дорогим украинцем на данный момент. Его цена достигла 40 миллионов евро.