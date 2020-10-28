Мадридский "Реал" имел возможность стартовать в этой Лиге чемпионов с двух поражений подряд. Но в матче против менхенгладбахской "Боруссии" команде удалось спастись, забив дважды уже в конце встречи. Спасительный гол был забит уже на третьей компенсированной минуте.

Боруссия (М) – Реал 2:2

Голы: Тюрам, 33, 58 – Бензема, 87, Каземиро, 90+3

"Шахтер" в первом матче проиграл дома "Интеру". Поэтому поражение в гостевом матче против "Боруссии" значительно усложняло шанс команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов. И ставило под угрозу увольнение главного тренера команды Зинедина Зидана.

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И "Реал" был близок к тому, чтобы проиграть в Германии. За три минуты до конца основного времени команда уступала 2:0. Дублем отметился Тюрам. В первом тайме нападающий получил перевод с фланга, и пробил по воротам Куртуа. Голкипер не спас.

Второй гол показал проблему среди игроков "Реала". Забил Тюрам, с близкого расстояния отправив мяч в пустой угол ворот. Нападающий удачно сыграл на добивании. Игроки мадридской команды пытались доказать, что был офсайд. Однако оказалось, что Мэнди на фланге "выключился из игры", не оценив эпизод. Он как раз и помог Тюраму избежать офсайда.

"Реал" все же нашел в себе силы спастись в этом матче. Сначала забил Бензема – в падении после скидівания Каземиро. А когда уже шла последняя компенсированная минута, Каземиро сам забил. Ему ассистировал Рамос.

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"Боруссия" второй матч подряд играет вничью. И снова 2:2. И снова пропускает на последних минутах игры. В предыдущий раз это было в игре против "Интера".

Видеообзор первого тайма матча Боруссия – Реал

Эта ничья позволила "Шахтеру" остаться на первом месте в группе B. Команда имеет четыре очка.