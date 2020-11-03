Киевское "Динамо" в среду, 4-го ноября, попытается остановить каталонскую "Барселону", которая уже выиграла два матча в Лиге чемпионов. Поединок "Барселона" – "Динамо" состоится в Испании без зрителей.

Барселона – Динамо: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

групповой этап Лиги чемпионов; Где: Испания, Барселона, " Камп Ноу"

Испания, Барселона, " Камп Ноу" Когда: 4 ноября, в 22: 00;

4 ноября, в 22: 00; Арбитр: Майкл Оливер (Англия);

Майкл Оливер (Англия); Где смотреть: телеканал "Футбол 2", онлайн-трансляция Спорт 24.

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История противостояний

Команды встречались 10 раз, в том числе четыре раза – на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает 24 канал.

"Динамо" выиграло три из этих 10 поединков. Наиболее впечатляющие победы киевляне одержали в легендарном сезоне Лиги чемпионов-1997/98, когда разгромили каталонцев 3:0 дома и 4:0 на "Камп Ноу", где Андрей Шевченко оформил хет-трик.

Предыдущие два матча "Динамо" проиграло "Барселоне" в сезоне 2009/2010. Игра в Киеве завершилась победой "блауграны" со счетом 2:1, а на "Камп Ноу" – 2:0.

Положение в группе

Несмотря на неудачный старт в чемпионате Испании "Барселоне" удается "сохранять лицо" в Лиге чемпионов. В двух матчах "сине-гранатовые" победили "Ференцварош" (5:1) и "Ювентус" (0:2).

"Динамо" – противоположность своего соперника. Киевляне лидируют в чемпионате Украины, но идут без побед в Лиге чемпионов.

"Бело-синие" в первом туре Лиги чемпионов уступили "Ювентусу" (2:1), а затем потеряли очки в противостоянии с "Ференцварошем" (2:2). Венгры сделали камбэк, проигрывая в два гола после перерыва.

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Кадровые проблемы

У" Динамо "огромные проблемы с составом перед матчем с"Барселоной". На "Камп Ноу" точно не сыграют травмированные Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич, дисквалифицированный до декабря 2020 года Артем Беседин, удаленный в поединке с" Ференцварошем " Сергей Сидорчук.

Еще поединок пропустит целая группа игроков, заразившихся коронавирусом:

Денис Бойко

Георгий Бущан

Денис Гармаш

Миккель Дуелунд

Александр Караваев

Виталий Миколенко

Георгий Цитаишвили

Николай Шапаренко.

У "Барселоны" из-за травм не сыграют защитник Умтити, полузащитники Коутиньо, Араухо и Пуч, под вопросом участие в матче вратаря тер Штегена.

Прогноз Marathonbet

"Барселона" - фаворит в этой встрече. На победу каталонского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 1,10.

Зато в победу "Динамо", которое имеет немалые кадровые проблемы, эксперты не верят. На победу "бело-синих" коэффициент 28,00. Ничья в этой встрече тоже маловероятна – 12,50.