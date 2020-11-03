Луганская "Заря" сыграет матч 3-го тура группы Лиги Европы против греческого АЕКа при пустых трибунах. Украинский клуб сделал обращение в Минздрав Украины с целью получить разрешение проводить еврокубковые поединки с фанатами, однако получил отказ.

Неприятный ответ о встрече без фанатов получила луганская команда накануне матча против греческого АЕКа. Об этом сообщила "Заря" на своем официальном сайте.

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Матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы состоится 5 ноября в Запорожье. Отметим, что в составе соперника из Греции выступают украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Украинский клуб пытался получить разрешение от Минздрав Украины на проведение матча со зрителями, но получил категорический отказ.

Ранее сообщалось, что матч "Шахтера" и "Боруссии" (М) на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет без болельщиков. Поединок сыграют уже 3 ноября в 19:55.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, ожидается, что минимум до конца года спортивные события будут проходить без зрителей.

Обе команды ужасно начали групповой раунд. У одного клуба ноль набранных очков после двух стартовых туров. Команда Виктора Скрипника в первом туре разгромно уступила "Лестеру" на выезде 3:0, а уже в следующем матче дома минимально проиграла португальской "Браге" – 1:2.

Добавим, что в Запорожской области количество больных коронавирусом превысило уже 10 тысяч. За минувшие сутки, 2 ноября, коронавирусную инфекцию обнаружили у 8899 человек, это больше всего с начала эпидемии в Украине. Среди новых случаев инфицирований 346 детей и 401 медработник.