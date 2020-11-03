Гвардиола назвал абсурдом последние успехи "Шахтера" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Во время предматчевой пресс-конференции испанский наставник заявил, что участники турнира теперь имеют больше финансовых возможностей для того, чтобы быть конкурентоспособными. Слова Пепа цитирует Goal.
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В качестве примера он привел "Аталанту" и донецкий "Шахтер", которые в последнее время успешно выступают в Лиге чемпионов
"Играть в Лиге чемпионов очень непросто. Есть много примеров, подтверждающих мои слова. Многие команды теперь могут тратить деньги и покупать футболистов, тренеры стали лучше готовиться к матчам. В прошлом сезоне "Аталанта" была в нескольких минутах от выхода в полуфинал. Посмотрите на "Шахтер" и на их результаты в матчах с "Реалом" и "Интером". Это абсурд. Раньше такого не было", – сказал Гвардиола.
Удачный старт "Шахтера" в Лиге чемпионов
"Шахтер" - неожиданный лидер квартета В Лиги чемпионов, набравший четыре очка за два поединка.
Подопечные Луиша Каштру стартовали на групповой стадии с сенсационной победы в Мадриде над "Реалом" (3:2).
Затем чемпион Украины сдержал напор атаки "Интера", заработав один зачетный пункт (0:0).
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