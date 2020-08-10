11 серпня "Шахтар" зіграє з "Базелем" у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Шахтар – Базель: прогноз

Український клуб за сумою двох матчів у 1/8 фіналу Ліги Європи виявився сильнішим за німецький "Вольфсбург", пише 24 канал.

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Здавалось, що матч завершиться із "сухим" рахунок 0:0, але "гірники" думали інакше. На 89-й хвилині Мораес відкрив рахунок, а ще двічі команда Каштру відзначилась в додані до основного часу хвилини 3:0. За сумою двох матчі "Шахтар" вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи з сумарним результатом двох матчів 5:1.

"Базель" ж у першому матчі розгромив "орлів" з рахунком 3:0 та вже майже на 99% вирішив переможця за путівку у чвертьфінал.

Цей матч, як і поєдинок "гірників" теж міг завершитись без голів. Але на 88-й хвилині Фрай спокійно обіграв голкіпера та покотив м'яч у порожні ворота. Перемога "Базеля" з рахунком 1:0. За сумою двох зустрічей 4:0.

Обидві команди вийдуть на поле вкрай вмотивованими і лише за перемогою Тож на вболівальників перед екранами чекає спекотне протистояння двох сильних суперників.

"Гірникам" потрібно бути обережними під час подач у їх штрафний майданчик. Це один із головних козирів "Базеля". Саме від цього на попередній стадії Ліги Європи найбільше страждав "Айнтрахт". Чемпіону України потрібно обмежити кількість кросів з флангів, як це вдалося проти "Вольфсбурга".

Переможець пари вийде на того, хто святкуватиме успіх у парі "Інтер" / "Баєр".

Шахтар – Базель: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch беззаперечним фаворитом цієї зустрічі вважають "Шахтар". На перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,90, а на звитягу швейцарської команди 4,10. Нічию у матчі оцінили в 3,80.

Вихід "Шахтаря" в 1/2 фіналу Ліги Європи букмекери оцінили коефіцієнтом 1,48, а "Базеля" – 2,77.

Спеціалісти вважають, "Шахтар" відкриє рахунок на табло – 1,66, а те, що першими відзначаться гості – 2,55.

На показник, що команда Каштру переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,95. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 4,30.

Фахівців пророкують те, що "Шахтар" на відміну від "Базеля" відзначиться у першому таймі. На те, що донеччани заб'ють у першій 45-хвилинці – 1,93. А "Базель" не зможе засмутити голкіпера суперників у першому таймі – 1,51.

Швидше за все у матчі вболівальники побачать 2 голи. Такий показник оцінений коефіцієнтом 3,60. Букмекери пророкують, що перший тайм вийде "сухим" – 0:0. На це можна поставити ставку з коефіцієнтом 2,85.

На думку спеціалістів "Шахтар" переможе у матчі з різницею у 1-2 м'ячі, коефіцієнт – 2,17.